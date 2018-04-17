الاستيراد يتحكم في الياميش.. وزيادة 20٪ في الأسعار

شهر واحد يفصل بيننا وبين حلول نفحات شهر رمضان الكريم، تزينت الأسواق بزينته حيث الفوانيس والمفارش، لتفترش الأسواق بأشكال وألوانه من الياميش.



ومن الإسكندرية رصدت «الدستور» أسعار ياميش رمضان في أحد الأسواق الكبرى بمنطقة المنشية، وبين الأسواني والسلطاني اختلفت المسميات والأسعار بالنسبة للتمر، فالأسواني يبدأ من 32 جنيهًا للكيلو الواحد إلى 36 و38، بينما يصل سعر التمر السلطاني "السيوي" إلى 20 جنيهًا فقط، وهو السعر ذاته للتمر الغزالي، فيما يُعرض تمر الوادي بـ24 جنيهًا.



ويوضح طارق السيد، أحد باعة الياميش في سوق الحقانية الواقع في منطقة المنشية، الاختلاف في أسعار مكونات الياميش، مضيفًا أن الأسعار شهدت زيادة حاليًا عن العام السابق بنسبة 20%.



ويتابع حسن أحمد، أحد باعة الياميش في سوق منطقة باكوس، أن إختلاف الأسعار تتفاوت من يوم لآخر، فمن الآن لحين اقتراب شهر رمضان، ستختلف الأسعار، ويتحدد هذا على حسب نوع الجودة، وأيضًا بلد الاستيراد، فيما يخص الياميش، أما فيما يخص التمر فأجود الأنواع وأغلاها البلح الاسواني، وهو الذي يستخدم لصنع الخشاف وتأتي بعده باقي الأنواع من التمر الرطب للطعام.

