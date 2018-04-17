اليوم.. مصر تشارك فى مؤتمر المنطقة المركزية للاتصالات

تشارك مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مؤتمر المنطقة المركزية للاتصالات، والذي تستضيفه القيادة المركزية الأمريكية، في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل.



ومن المقرر أن يجتمع في المؤتمر وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقائمين على هيئات تنظيم الاتصالات، وكبار ضباط الاتصالات العسكرية، والسفراء المقيمين في واشنطن من إحدى عشرة دولة وهي أفغانستان، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.



ويهدف المؤتمر إلى المشاركة متعددة الأطراف في تبادل أنظمة المعلومات والاتصالات الإقليمية للارتقاء بالأمن على المستوى الإقليمي، وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وسوف يتضمن المؤتمر عدة عروض تقديمية وفرصة للوفود الإقليمية لتبادل وجهات النظر والدروس المستفادة من استراتيجيات الأمن السيبراني ومبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية.



كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الهيئات والكيانات ذات الصلة لتلبية المتطلبات الخاصة بالعمل والتشغيل الكامل للقطاع والتغلب على التحديات المتعلقة بإدارة الأزمات أو بعثات الإغاثة التي يتم إرسالها عند حدوث الكوارث.



وتأسست القيادة المركزية الأمريكية في 1 يناير 1983، وكما يوحي اسمها، تغطي القيادة المنطقة "المركزية" من الكرة الأرضية الواقعة بين قيادات أوروبا وإفريقيا والمحيط الهادئ، وتسعى دول تحالف القيادة المركزية إلى تعزيز السلام والاستقرار، من خلال تعزيز القدرات، وتبادل المعلومات، ومعالجة قضايا عدم الاستقرار في المنطقة.