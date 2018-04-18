«الصحة»: إحكام الرقابة على الأدوية الحيوية بشكل يومى

أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أنه يتم إحكام الرقابة والمتابعة للأصناف الحيوية بشكل يومي، لافته إلى أنه يتم التعامل ميدانيًا أيضًا للصيدليات العامة من خلال التفتيش الصيدلي بالمديرية لكل محافظة.



وأضافت "زيادة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أمر باتخاذ اللازم من آليات للترقب المبكر للكشف عن أي نقص متوقعة؛ لمنع حدوث ذلك وتوفير العلاج للمرضى.



وأوضحت أنه يتم متابعة المخزون من الأدوية ومعدلات التغطية من خلال الربط الإلكتروني بين وحدة متابعة النواقص وجميع مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالقطاع الحكومي التابع لوزارة الصحة؛ لحل أي مشكلات في التوريد بين الشركات والجهات، مؤكدة أن الخط الساخن يتلقي كافة الشكاوى الخاصة بمتابعة النواقص الحكومية على التليفون التالى:"25354150"، ويتم التعامل الفوري مع الشكوي.