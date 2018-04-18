مترو الأنفاق: تفعيل أنشطة ثقافية وترفيهية داخل محطات المترو

قال المهندس سامى عبد التواب، مساعد رئيس المترو للخط الأول والثاني، إن وزارة النقل ممثلة فى شركة مترو الأتفاق، تنسق فى الوقت الحالى تفعيل مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل صالات محطات مترو الأنفاق فى الخط الأول والثاني.



وأضاف «عبد التواب» فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه بناءً على تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فهناك اتجاه لدعم الثقافة ونشر التوعية داخل محطات المترو، من خلال التعاون مع هيئة دار الكتب لوضع صناديق خاصة للكتب داخل المحطات وبأسعار مخفضة للركاب.



وتابع مساعد رئيس شركة المترو، أن المترو ينقل يوميا قرابة 3 ملايين مواطن،ونشر التوعية والثقافة يساعد على إعداد مردود ثقافي ووعى بأهمية العلم، لافتا إلى أنه سيحسن من سلوك المواطنين فى المترو، وهو ما سيساهم فى خلق وجه حضارى، وسيساعد على توفير الراحة والرفاهية للمواطنين وكذلك الطلبة.



واستطرد: سيتم حاليا بحث قيام حفلات غنائية فى ممر محطة الأوبرا، ولكن المترو فى انتظار دراسة الوضع بالكامل من الصورة الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع أى تكدس داخل المحطة.



وأشار «عبد التواب»، إلى أنه يتم حاليا تبنى مبادرة تلوين كافة محطات المترو ورسم الرسومات الفنية على جدران مخارج المحطات، من الشباب الجامعى الذين لديهم مواهب فنية، لاستغلال نشاطهم وطاقتهم فى الصالح العام، لافتا إلى أن كلا من الروسومات التى سيتم رسمها على الجدران ستعبر عن واجهة المحطة.