الموسيقى بين العلاج والتأثير النفسي في أوبرا الإسكندرية

تستطيع الموسيقى التعبير عما لا يمكنك قوله ولا تستطيع السكوت عنه، هكذا قال أفلاطون، فبيد ذهبية تحتضن الآلة الموسيقية، وبروح خرجت من دنيا الواقع لتحلق في عالم الموسيقى، لكي تستقي غذائها، فالموسيقى غذاء الروح ودافعها الأساسي للارتقاء، فهي من أكثر المعطيات للراحة والهدوء النفسي، هكذا قال الدكتور ماجد موريس، أستاذ الطب النفسي، موضحًا أن هناك أصوات ربانية تحركنا يوميًا مثل صوت العصافير ودعاء الكروان وصوت اليمام التي تساعد على الهدوء فتوهبك النشاط عند سماعها صباحًا كل يوم.



جاء ذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي بعنوان "الموسيقى والعلاج النفسي"، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مجدى صابر، والباحثة أميرة مجاهد، مدير الصالون، على مسرح سيد درويش دار الأوبرا بالإسكندرية، بمشاركة الفنان السكندرى الدكتور محمد حسنى، بإشراف الفنان أمين الصيرفى، مدير الصالون الثقافى بدار الأوبرا المصرية.



وفيما يخص العلاج بالموسيقى، أشار موريس أنه علاجًا حديثًا فنحن نستمع إلى الموسيقى وننسجم بها في مختلف الحضارات، لكن العلاج بالموسيقى يحتاج إلى خبراء متخصصين لديهم منهجية وطرق مدروسة لاستخدام هذا النهج من طرق العلاج.



وأوضح موريس أن للموسيقى دور في الراحة والاسترخاء فهي مُحفزة أيضًا مثل طبول الحروب والأصوات الصاخبة، مضيفًا أن الموسيقى تُهدى النفس تعالج ضربات القلب وتعالج الضغط العالي والتوحد والاكتئاب والزهايمر، ونجد تجارب علاجية بالفعل تأثرت بالموسيقى وساعدتهم.



وأضاف موريس: "حياتنا فيها مظهر من مظاهر الموسيقى المجاني وهو الآذان بصوت جميل، فهو يساعد على الهدوء والاسترخاء، وكان هناك غزو بسبب الآذان السعودي لجمال الصوت ولكن في مصر أصوات جيدة مثل النقشبندي".



وتابع الفنان السكندري الدكتور محمد حسني، أن تعلم الموسيقى للأطفال منذ الصغر أفضل من تعلمها في الكبر، فالأطفال من السهل تعلمها، كما أن للموسيقى لها تأثير على الأطفال في سلوكياتهم، غير الكبار الذين من الممكن أن يتعلموا أشياء خاطئة من الصعب تغييرها.