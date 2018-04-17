القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:37 م

النيابة: تحليل «دي إن إيه» لجثة عجوز عُثِرَ عليها في المرج

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى - حسام التمساح
dostor.org/2133036

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول- مساء اليوم- بإجراء تحليل "دي إن إيه"؛ للتعرف على هوية مُسِنّ، عُثِرَ على جثته وبها آثار طعن وتعذيب في منطقة المرج.

وكان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، بالقرب من الخانكة.

وانتقل الرائد محمد أبو العطا معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، الامناء ايهاب عبد المنعم وابراهيم رجب ومحمد صلاح، وإبراهيم جاد، وتبين أنها جثة لرجل فى العقد السادس من العمر، مرتديا كامل ملابسه، وبها آثار طعنات نافذة بالبطن وناحية الصدر غارقا في دمائه، وتم نقلها للمشرحة.

وأمر العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بتشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض الحادث، وضبط الجاني.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات واسعة؛ من خلال فحص المتغيبين بنطاق القسم، وتوسيع دائرة الاشتباه، والبحث المستمر؛ للتوصل إلى هوية صاحب الجثة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ البحث عن مرتكب الواقعة، وكشف هوية القتيل.

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