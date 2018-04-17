أين سيعقد اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن هناك 5 أماكن قيد الدراسة للاجتماع المرتقب بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون مطلع يونيو أو قبل ذلك.



وقال ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» في فلوريدا إنه يمنح الكوريتين "بركته" لإجراء "محادثات حول إنهاء الحرب" بينهما.



وفي مارس الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.



وكان مسؤول كوري جنوبي كبير أعلن إثر إجرائه محادثات في البيت الأبيض، أن زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي سيلتقيان بحلول مايو من أجل التوصل إلى اتفاق لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.



لكن ترامب شدد أن اللقاء ليس مؤكدا بعد وقد لا يعقد على الإطلاق.

