القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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07:55 ص

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01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

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07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:34 م

الروبوت صوفيا عن محمد صلاح: «نفسي أكون مثله» (فيديو)

الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
dostor.org/2133033

أعربت الروبورت صوفيا، عن إعجابها بنجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب الدولي محمد صلاح.

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