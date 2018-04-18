«التضامن»: 74 مليون جنيه مِنح أجنبية لـ15 جمعية أهلية

كشف أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حصول الجمعيات الأهلية على 74 مليون جنيه منحًا أجنبية لـ15 جمعية أهلية خلال شهر مارس الماضي، لافتًا إلى أن المنح مقدمة من 23 جهة مانحة خارجية.



وأضاف "عبدالموجود"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الجمعيات التي حصلت على منح تعمل فى مجال حقوق الإنسان، ورعاية الأطفال وغيرها من المجالات التى تخدم المجتمع، موضحًا أن الأموال موجهه إلى إنشاء حضانات للأطفال ومراكز تعليم، ومحو الأمية، وتجديد أسقف البيوت للفقراء بالصعيد، بالإضافة إلى جمعيات الرفق بالحيوان وغيرها من المشروعات الأخرى.



