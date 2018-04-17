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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:30 م

«سلامة»: لدينا ذخيرة كبيرة من الشباب

عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
محمد عبدالعزيز - مصطفى بدوي
dostor.org/2133029

علق عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على المشاركة الفعالة من قِبل الشباب المصري في المبادرة الثانية التي طرحتها دولة الإمارات على أسوار قلعة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "صناع الأمل"، قائلًا: "شئ طبيعي من مصر التي تحوي ثلث سكان العالم العربي أن تشارك في المباردة بـ22 ألف شاب وفتاة من أصل 87 ألف".

وفي تصريحات لـ«الدستور»، قال سلامة: "مصر تحوي خبرات وتنوع وطاقات هائلة، ومهما تكن الأحدث ستظل مصر الأثقل في كل المجالات ولدينا ذخيرة كبيرة جدًا من الشباب".

وأوضح سلامة أن نقابة الصحفيين ليس لها دول محددة حتى الآن في المبادرة المطروحة من قبل دولة الإمارات، مشيرًا إلى مبادرة للأمل تشمل الصحفيين المصريين، قريبًا.

وشارك سلامة في احتفالية انطلاق مبادرة "صناع الأمل"، بحضور المهندس جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، والدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

«سلامة»: لدينا ذخيرة كبيرة من الشباب
«سلامة»: لدينا ذخيرة كبيرة من الشباب
«سلامة»: لدينا ذخيرة كبيرة من الشباب
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