«عنصرية ستاربكس» تكلفها إغلاق 8 آلاف مقهى.. والإدارة تتودد للضحايا

قررت شركة «ستاربكس» إغلاق 8 آلاف مقهى مملوك لها في الولايات المتحدة، ظهر يوم 29 مايو، لتدريب نحو 175 ألف شخص على سبل منع حوادث تمييز عنصري في فروعها، وستظل المقاهي التي تحمل ترخيصًا من الشركة وعددها 6 آلاف مفتوحة لكن لم توضح الشركة عدد الساعات التي ستظل فيها المقاهي مغلقة.



وقالت الشركة إنها ستتيح مواد التدريب لموظفي تلك المقاهي المعينين من قبل متاجر كبيرة ومطارات وجاء إعلان أكبر شركة للمقاهي في العالم في إطار سعيها لتهدئة التوتر بعدما أثار حادث إلقاء القبض على رجلين من السود في أحد فروعها بمدينة فيلادلفيا الأمريكية الأسبوع الماضي شكوك بوجود تمييز في الشركة.



وفي الوقت الذي يعقد فيه الناشطون المزيد من الاحتجاجات في فيلادلفيا، صرح كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة «ستاربكس» لصحيفة «التليجراف»، بأن «ستاربكس» تريد إضافة تدريب لمديري المتاجر حول التحيز اللاواعي والتسامح العرقي، وعبر عن رفضه للاعتقال واصفا إياه بـ«المستهجن» وأعلن عن تحمله مسؤولية الواقعة، وعبر عن أمله في الاجتماع مع الرجلين والاعتذار وجهًا لوجه وأنهم ملتزمون بأن يكونوا جزءا من الحل، وقال متحدث باسم الشركة، إن الرجال وافقوا على الاجتماع مع جونسون لكن لم يعرف بعد متى سيحدث في حين صرح ستيوارت كوهين، المحامي عن الرجلين، إنه يأمل في أن يخرج بشيء منتج للمجتمع من هذا الاجتماع.



ويعد هذا الحادث بمثابة ضربة قوية لصورة «ستاربكس»، إذ قامت الشركة بالترويج لمقاهيها كجلسات استراحة في الأحياء المختلفة والترحيب بأي شخص بغض النظر عن لونه وعرقه وهويته، ولكن بعد انتشار فيديو اعتقال الرجلين السود على الإنترنت حاصر 24 متظاهرا المتجر في فيلادلفيا، ورددوا شعارات مثل «الكثير من العنصرية، والكثير من الفضلات، ستاربكس معادية للسود»، وقال عبد العلي محمد أحد منظمي الاحتجاج والمؤسس المشارك لجماعة عمال «بلاك آند براون»: «لا نريد أن تكسب أي أموال اليوم، هذا هو هدفنا»

