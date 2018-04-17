إجراء قرعة الإسكان الاجتماعي في رأس سدر.. الخميس

أكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، إجراء القرعة العلنية الالكترونية للإسكان الاجتماعي، وذلك يوم الخميس المقبل، في قاعة المجلس المحلى، بحضور اللواء ماجد عامر رئيس مجلس المدينة، وعلى محمد إبراهيم مدير الإسكان بها.



وأعلنت الوحدة المحلية، عن مدّ فترة التقدم للحصول على قطع أراضى بغرض السكن للشباب، بجوار بيوت متضرري السيول في حي السادات وذلك لـ392 قطعة، مساحة الواحدة 200 متر، إلى 31 مايو المقبل، طبقا للشروط المعلنة بمجلس المدينة، مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:



- صورة بطاقة الرقم القومي "سارية" لمقدم الطلب ولزوجته، مع تقديم الأصل للإطلاع.



* بالنسبة للمقيمين؛ تقديم ما يفيد الإقامة بمدة لا تقل عن ١٠ سنوات على النحو التالي:



- إفادة من جهة العمل بأنه قوة أساسية بمدة لا تقل عن ١٠ سنوات.



- إفادة من تأمينات جنوب سيناء بمدة لا تقل عن ١٠ سنوات.



- الشهادات الدراسية الحاصل عليها من المحافظة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي"، وإفادة من السجل المدني.



- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة سواء للزوج أو الزوجة.



- شهادة معتمدة من مصلحة الجوازات تفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير "المصرية"؛ طبقا لقرار جهاز تنمية سيناء.



- مستخرج رسمي من شهادة ميلاد مميكنة للمتقدم.



- مستخرج رسمي معتمد من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي للأب أو شهادة ساقط قيد للأبوين.