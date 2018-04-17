روبير سوليه ينتقد ضرب بلاده لسوريا

قال الكاتب الصحفي الفرنسي روبير سوليه، إن حل الأزمة السورية يكمن في يد٣ دول: هي إيران وروسيا وتركيا، مشيرًا إلى أن ضرب فرنسا لسوريا لا يمكن أن يقدم حلا للمشكلة السورية.



وأوضح صاحب كتاب «هؤلاء صنعوا مصر الحديثة» خلال حديثه بالأمسية التي عقدها المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، مساء الثلاثاء، أن ما يحدث في سوريا يعد مأساة بشعة، وأنه يتألم كثيرًا لما يحدث على أرض الشام.



وأضاف صاحب كتاب «الطربوش»، أن مصر لديها حظًا كبيرًا حينما قدرت أن تمنع حربًا أهلية كادت أن تفتك بأرضها مثلما يحدث في سوريا.



وطالب الكاتب الفرنسي، الدول المعنية بالأمر السوري بالتوقف عن ارتكاب المذابح التي تحدث بحق الشعب السوري.

