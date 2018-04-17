موسكو: ندعو الغرب لوقف العدوان على سوريا

نفى فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تكون السطات الروسية قد عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى الرقة.



ودعا المندوب الروسي، خلال جلسة لمناقشة الوضع في سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة العودة إلى مسار محادثات جنيف دون شروط مسبقة.



وشدد المندوب الروسي على أنَّ روسيا لن تتأثر بالضغوط الغربية والعقوبات، داعيًا واشنطن وحلفاءها لوقف العدوان على سوريا.



كما وجه نيبينزيا الدعوة للمعارضة لتغيير فكرة إزاحة النظام السوري، والتوقف عن اللعب بقضية السلاح الكيماوي.



