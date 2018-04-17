عودة ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات الأمريكية

عادت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط إلى الارتفاع في التعاملات الأمريكية اليوم، لتقترب مجددا من أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، في ظل تقييم المتعاملين للبيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بعد أسبوع من الارتفاع.



وفي بورصة نيويورك للسلع، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بواقع 30،0 دولار أي بنسبة 5،0 في تعاملات اليوم إلى 52،66 دولار للبرميل.



يأتي ذلك فيما دعا وزير النفط العماني منظمة أوبك وروسيا إلى تمديد اتفاقهما بشأن حصص الإنتاج إلى ما بعد 2018.



في الوقت نفسه قال وزير النفط الأمريكي إن مثل هذه الخطوة محتملة.



وقال الوزير الكويتي بخيت الرشيدي: إن الاتفاق بين أوبك وروسيا سيظل ساريا حتى نهاية العام الحالي "وسيتوقف الأمر على أحوال السوق بالنسبة لتمديده لما بعد 2018 أو التوصل إلى اتفاق دائم بين أوبك والدول النفطية من خارج أوبك لدعم استقرار السوق".



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة زيادة عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال مارس الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، في ظل ارتفاع عدد مشروعات المباني السكنية متعددة الوحدات.



وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 9،1% مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 319،1 مليون وحدة خلال مارس الماضي، بعد تراجع بنسبة 3،3% إلى ما يعادل 295،1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال فبراير الماضي.



كما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم، ارتفاع الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأكثر من المتوقع.



وبحسب تقرير مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» الأمريكي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0%، مقابل ارتفاع بنسبة 1% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.