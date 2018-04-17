«القرقاوي»: مشاركة الشباب خير دليل على نبذ العنف

أكد محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لمبادرة محمد بن راشد آل مكتوم "صناع الامل"، أن مشاركة الشباب الكبيرة من مصر هي خير دليل على الروح العالية لنبذ العنف وبث البسمة والبهجة وسط الشعب المصري.



وكشف القرقاوي، في تصريحات لـ«الدستور»، على هامش احتفالية إطلاق مبادرة "صناع الأمل" في قلعة صلاح الدين، عن مشاركة 5 مليون طالب وطالبة في برنامج تحدي القراءة العربي بقراءة 50 كتاب الذي تنظمه دولة الإمارات مع وزارة التربية والتعليم في مصر.



وأشار القرقاوي أن القراءة عمل جماعي يساعد على نبذ العنف والتطرف والفكر الإرهابي من خلال الاطلاع وخلق روح التسامح في مجتمعاتنا العربية.



يُذكر أن المبادرة الثانية انطلقت، اليوم الثلاثاء، من قلعة صلاح الدين، لصناعة الأمل في الأمة العربية، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.