«دعم مصر» يدعو لاستطلاع رأي حول تشكيل حزب سياسي

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك اهتمامًا بالغًا من قبل الائتلاف بالتركيز على المشروعات التنموية التي تخدم المواطن.



وأضاف السويدي، خلال اجتماع المكتب السياسي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن المشروعات التنموية التي يقوم بها الائتلاف تهدف إلى تقليل العبء على المواطن، لافتًا إلى أن دعم مصر يتبع نهجًا منظمًا في تفعيل دور المشروعات الصغيرة على مستوى قرى محافظات الجمهورية.



وأوضح أنه سيتم تفعيل دور مراكز الائتلاف في جميع المحافظات، كنوع من المشاركة المجتمعية من أجل ملء الفراغ السياسي، وتسهيل عملية التواصل مع الشعب بصفة دائمة، ومناقشة مشكلاتهم.



ودعا رئيس ائتلاف دعم مصر إلى التواصل مع مراكز الائتلاف في مختلف المحافظات من أجل تحقيق مزيد من التفاعل في الشارع المصري.



وشدد السويدي على أهمية استكمال تعاون ائتلاف دعم مصر مع الجامعات المصرية، للتواصل مع شباب الجامعات والاستماع إلى آرائهم، لكونهم النسبة الأكبر في المجتمع المصري، مطالبًا بالمزيد من العمل لاستغلال طاقاتهم.



وأكد أن الائتلاف سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسهام في الحد من مشكلة البطالة من خلال إنشاء مشروعات للشباب، وكذلك طرح حلول لمشكلة الصحة والمساعدة في المراكز الصحية، إضافة إلى تفعيل دور التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص.



وأعلن السويدي أنه بناءً على ما أقرّ باجتماع هيئة المكتب والمكتب السياسي للائتلاف، تم تكليف الدكتورة جهاد عامر، أمين عام مساعد للتنظيم بالائتلاف.



ودعا السويدي إلى تشكيل لجنة لاستطلاع رأي أحزاب الائتلاف، ونوابه المستقلين بشأن الشكل الأمثل للعمل السياسي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كافة الخيارات متاحة، على أن يتم الأمر بعد مناقشة الجوانب السياسية والقانونية للأمر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للائتلاف يتمثل في ملء الفراغ السياسي الراهن والعمل من أجل الوطن.