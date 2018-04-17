القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
سياسي
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:14 م

«دعم مصر» يدعو لاستطلاع رأي حول تشكيل حزب سياسي

«دعم مصر» يدعو لاستطلاع
إسلام نصير
dostor.org/2133016

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك اهتمامًا بالغًا من قبل الائتلاف بالتركيز على المشروعات التنموية التي تخدم المواطن.

وأضاف السويدي، خلال اجتماع المكتب السياسي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن المشروعات التنموية التي يقوم بها الائتلاف تهدف إلى تقليل العبء على المواطن، لافتًا إلى أن دعم مصر يتبع نهجًا منظمًا في تفعيل دور المشروعات الصغيرة على مستوى قرى محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم تفعيل دور مراكز الائتلاف في جميع المحافظات، كنوع من المشاركة المجتمعية من أجل ملء الفراغ السياسي، وتسهيل عملية التواصل مع الشعب بصفة دائمة، ومناقشة مشكلاتهم.

ودعا رئيس ائتلاف دعم مصر إلى التواصل مع مراكز الائتلاف في مختلف المحافظات من أجل تحقيق مزيد من التفاعل في الشارع المصري.

وشدد السويدي على أهمية استكمال تعاون ائتلاف دعم مصر مع الجامعات المصرية، للتواصل مع شباب الجامعات والاستماع إلى آرائهم، لكونهم النسبة الأكبر في المجتمع المصري، مطالبًا بالمزيد من العمل لاستغلال طاقاتهم.

وأكد أن الائتلاف سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسهام في الحد من مشكلة البطالة من خلال إنشاء مشروعات للشباب، وكذلك طرح حلول لمشكلة الصحة والمساعدة في المراكز الصحية، إضافة إلى تفعيل دور التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص.

وأعلن السويدي أنه بناءً على ما أقرّ باجتماع هيئة المكتب والمكتب السياسي للائتلاف، تم تكليف الدكتورة جهاد عامر، أمين عام مساعد للتنظيم بالائتلاف.

ودعا السويدي إلى تشكيل لجنة لاستطلاع رأي أحزاب الائتلاف، ونوابه المستقلين بشأن الشكل الأمثل للعمل السياسي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كافة الخيارات متاحة، على أن يتم الأمر بعد مناقشة الجوانب السياسية والقانونية للأمر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للائتلاف يتمثل في ملء الفراغ السياسي الراهن والعمل من أجل الوطن.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

المترو: تفعيل تشغيل 380 بوابة للكارت الذكي بالمحطات خلال 3 أيام

محمود بدر عن «دعم مصر»: «هل نحن أمام حزب فوقي؟» (فيديو)

ممثلة إباحية تعلن رغبتها في مقاضاة «ترامب»

وزير الري: نواجه التحديات المائية بخطة من 4 محاور

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

ألبومات الصور

ننشر أول صور لـ«سينما الرياض»

خطوبة كارولين عزمي من منتج شهير (صور)

فوز الأهلى على وادى دجلة 1 صفر في الدوري الممتاز

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

كشكول

تدريب الطلاب علي مهارات التواصل وتطوير الذات بالملتقي التوظيفي بجامعة بنها

وكيل الأزهر ورئيس يطمئنان على المصابين في حريق مدينة البعوث

انفوجراف..تعرف علي نظام التعليم الجديد

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تعادل القوة الجوية العراقي والمالكية البحريني 1-1 آسيويًا

دراسة: الفستق مهم للصحة ويؤدي للنشاط

نائب إيراني يعترض على حملة القمع ضد نشطاء البيئة ببلاده

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك