محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد شمال سيناء (صور)

قدم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المقدم أركان حرب مصطفى نجيب الخياط، بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال خريج الدفعة 95 حربية، والذى شيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالاسماعيلية عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، فى جنازة عسكرية مهيبة والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.



رافق المحافظ، اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، وعدد من قيادات الشرطة وممثلى قيادة الجيش الثانى الميدانى، ورجال القوات المسلحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد أكد المحافظ،على أن دماء الشهداء لن تضيع هباءا وأن تلك الأعمال الارهابية الخسيسة لن تثنينا عن مواصلة وملاحقة بؤر الإرهاب فى كل مكان وأنه لن يستطيع أحدا أيا كان أن ينال من أمن مصر واستقرارها.