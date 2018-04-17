خطوبة كارولين عزمي من منتج شهير (صور)

نظم إبراهيم ابن المنتج إسحق صاحب شركة «اسحق جروب والريماس» للإنتاج الفني، حفلا بمناسبة عيد ميلاد كارولين عزمي الثاني والعشرين، جمع الأسرتين والأصدقاء المقربين.



وأعلن إبراهيم خلال حفل عيد الميلاد خطبته على كارولين.



«كارولين» ممثلة مصرية درست في قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في أعمال مسرحية ضمن سلسلة عروض مسرح النهار بعد أن رفض أهلها التحاقها بالفن، إلا أنها أقنعتهم بموهبتها.



وشاركت في مسرحيات «الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم»، ومسلسلات «رأس الغول، الأب الروحي، الحلال، رمضان كريم».