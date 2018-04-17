السيسي يتلقي اتصالاً هاتفيًا من رئيس الصومال

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.



وأعرب رئيس الصومال خلال الاتصال الهاتفي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين، مشيدًا بدور مصر في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.



وأكد حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي على قوة العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، واستمرار موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، معربًا عن حرص القاهرة على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.



كما تناول الاتصال الهاتفي آخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالي الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.