المترو: تفعيل تشغيل 380 بوابة للكارت الذكي بالمحطات خلال 3 أيام

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، بدء التشغيل التجريبي لـ320 بوابة إلكترونية خاصة بالكارت الذكي، من بين 850 تم الانتهاء من تركيبها بكافة محطات الخطين الأول والثاني، والخاصة بدخول وخروج المواطنين.



وأشار "عبد الهادي"- لـ"الدستور"- إلى أنه سيتم تفعيل كل البوابات لتعمل بكافة المحطات خلال 3 أيام، لافتا إلى أنها تساعد فى تخفيف التكدس على شبابيك التذاكر والتى تسبب أزمة كبيرة بعدد غير قليل من المحطات، خاصة التى يزداد الإقبال عليها يوميا.



ولفت إلى أنه من المقرر إحلال الكارت الذكي محل التذاكر، ولكن بصورة تدريجية؛ تخفيفًا للتكلفة العالية لطباعة الأخيرة، كونها تأتي من خارج مصر.



وأوضح المتحدث باسم المترو، أن هناك 24 بوابة لم يتم تركيبها بعد بكل من محطتي "منشية الصدر" في اتجاه المول، و"المرج الجديدة".