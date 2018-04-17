ترامب: هناك فرصة لحل الأزمة الكورية الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن هناك محادثات مباشرة على مستويات رفيعة جدًا جرت بين واشنطن وبيونغ يانغ، معتبرًا أن هناك "فرصة كبيرة" لحل الأزمة الكورية الشمالية خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون.



وقال ترامب، للصحفيين أثناء استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في منتجع مارا لاغو في فلوريدا: "هناك فرصة كبيرة لحل مشكلة عالمية.. لقد أجرينا محادثات على مستويات رفيعة جدًا مع كوريا الشمالية".



وأوضح ترامب أن القمة المرتقبة بينه وبين كيم ستجري، في أوائل يونيو القادم أو قبل ذلك، مضيفًا أن هناك خمسة أماكن قيد الدراسة، سيتم اختيار أحدها لاحتضان هذه القمة التاريخية.

