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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:46 م

«فتوى الأزهر»: سجود السهو خاص بالسنن

الأزهر
الأزهر
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2132994

قالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن سجود السهو مشروع في كل صلاة يسهو فيها المصلي، سواء أكانت فريضة أو نافلة، والذي يجبر بسجود السهو السنن وليس الأركان.

وأضافت في فتوى لها تقول: "نسـى الإمـام سجدة في الركعـة الثانية وفـي آخر الصلاة سجدة سجدتي سهو فما الحكم؟ فمن نسي ركنا من أركان الصلاة وجب عليه الإتيان به، فمن نسي سجدة مثلًا فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من الركعة التالية رجع وأتي بها، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو وإن لم يذكرها حتى شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التى نسي فيها السجدة، وصارت الركعة التالية مكانها، ثم يكمل صلاته على هذا".

وتابع: "هذا إذا تذكر السجدة التي نسيها في أثناء الصلاة، أما إذا تذكر هذه السجدة بعد الصلاة، فإن كان قريب العهد بالصلاة ولم يشرع في أي عمل ينافي الصلاة كالخروج من المسجد ونحوه، فإنه يعيد الركعة التي نسي فيها السجدة ثم يسلم، فإذا تذكر السجدة بعد خروجه من الصلاة بوقت طويل أو شرع في عمل ينافي الصلاة فإنه يعيد الصلاة من أولها".

وأوضحت، أن الإمام سجد للسهو دون أن يأتي بالسجدة المنسية، وفي هذه الحالة فالصلاة باطلة ووجب على الإمام والمأمومين إعاتها.

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