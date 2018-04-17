أمريكا تشكك في دخول خبراء الأسلحة الكيماوية إلى دوما

شككت الولايات المتحدة في دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى موقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما بغوطة دمشق الشرقية.



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أكدت في وقت سابق اليوم دخول لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى دوما، للتحقيق في الهجوم المزعوم.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لديها معلومات عن استخدام غاز الكلور والسارين في الهجوم الكيماوي في دوما، حسب قناة سكاي نيوز بالعربية.



ويأتي دخول خبراء لجنة الأسلحة الكيماوية إلى دوما، بعدما عبرت فرنسا والولايات المتحدة عن خشيتهما من العبث بالأدلة في المدينة، والتي تنتشر فيها شرطة عسكرية روسية وسورية.