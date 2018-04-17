مركز المصالحة الروسي يعلن إتمام العملية الإنسانية بالغوطة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا إتمام العملية الإنسانية لإخراج المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية في ريف دمشق.



وذكر رئيس المركز الروسي اللواء يوري يفتوشينكو، أن ممثلي المركز شاركوا في اجتماع مع مسؤولين أمنيين سوريين، وأن الأوضاع في الغوطة الشرقية مستقرة، ويجري العمل على استعادة الحياة السلمية، مضيفا أنه بفضل الجهود التي يبذلها المركز الروسي للمصالحة والحكومة السورية، أعاد 60 ألفا و5 أشخاص إلى منازلهم من مخيمات النازحين.



