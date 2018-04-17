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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:39 م

مركز المصالحة الروسي يعلن إتمام العملية الإنسانية بالغوطة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2132986

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا إتمام العملية الإنسانية لإخراج المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وذكر رئيس المركز الروسي اللواء يوري يفتوشينكو، أن ممثلي المركز شاركوا في اجتماع مع مسؤولين أمنيين سوريين، وأن الأوضاع في الغوطة الشرقية مستقرة، ويجري العمل على استعادة الحياة السلمية، مضيفا أنه بفضل الجهود التي يبذلها المركز الروسي للمصالحة والحكومة السورية، أعاد 60 ألفا و5 أشخاص إلى منازلهم من مخيمات النازحين.

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