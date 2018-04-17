« وول ستريت» تصعد مع إعلان نتفليكس ويونايتد هيلث نتائج قوية

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، اليوم الثلاثاء، وسط مكاسب لمختلف القطاعات ونتائج إيجابية من نتفليكس ويونايتد هيلث شجعت المستثمرين وعززت التفاؤل بشأن موسم النتائج الفصلية للشركات الأمريكية.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 213.59 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 24786.63 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 28.55 نقطة، أو 1.07 بالمئة، ليغلق عند2706.39 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 124.81 نقطة، أو 1.74 بالمئة، إلى 7281.10 نقطة.

