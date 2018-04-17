القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:28 م

«صناعة المصريين الأحرار»: اللجنة تدرس حل مشاكل المصانع المتعثرة

«صناعة المصريين الأحرار»:
أشرف لاشين
dostor.org/2132979

قال المهندس خيري أمين أرسانيوس، رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة ستبدأ بدراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية مثل كيفية حل مشاكل الصناعات المتعثرة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وكيفية عملها وتقديم منتج ينافس السوق وكيفية تقليل الاستيراد للنهوض بالسوق المصري أكثر.

وأضاف أرسانيوس أن الصناعات الإستراتيجية الكبيرة مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات وهى صناعات هامة جدا لا بدّ من تحسين إدارة الأصول الصناعية بها حتى يمكن أن تعطي انتاجا أكثر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالمصريين الأحرار أن البلاد بها كم من الموارد البشرية والطبيعية وفرص هائلة لزيادة الدخل القومي وإدخال بعض الصناعات التي تساهم في زيادة الدخل القومي، وهذا ما سنعكف على دراسته خلال الفترة القادمة.

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