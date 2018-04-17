أمسية شعرية لخمس شاعرات في بيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس، أمسية شعرية لخمس شاعرات مصريات استضاف فيها الشاعرة آمال منصور والشاعرة شادية الملاح والشاعرة سيدة فاروق والشاعرة عفت بركات والشاعرة ندى فياض، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.



بدأت الأمسية بالشاعرة شادية الملاح، وهي شاعرة عامية وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة نادي أدباء الإسماعيلية ومحاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة صدر لها:

الأشواق - ديوان شعر، همس القلب - ديوان شعر، وقامت بتمثيل مصر في مهرجان الربيع العربي بتونس وحصلت على درع قناة السويس في احتفالات أكتوبر 2009.



وقالت الشاعرة في إحدى قصائدها:

مكتوب عليك تفضل إمام والمفترض

هاتموت هنا

ورموش حبيبتك

بين حنايا الأوردة

بتعزي في قلوب البشر

لما الطريق يصبح بعيد

وقت الخريف

كفن همومك جوه قلبك من سكات

خلصت خلاص

ماتت بذور الأمنيات

وقت المخاض



ثم تلتها الشاعرة عفت بركات - شاعرة وكاتبة أطفال - مخرج مسرحي - ناقد فني.



صدر لها: نقشٌ له في ذاكرتي، صباحات لمن قاسمني دفئه، تفاصيل العبث، مدارات قمر غجري، أهيئ الروح لعاصفة، أوطان تشبهني.



وقالت الشاعرة في إحدى قصائدها:

أمِّي:

افتحي

رُوحَك

الآنَ.

جدائلك التي سرقتها الأفاعي

لن تشوِّهَ ملامحك البريئة.

يا طفلةً:

سكنت فمها الفراشات.

حين ينفتح صدرك عن آخره

يمتصُّ ألمى.

أيَّةُ ريشةٍ ترسمك ؟

دافنشي:

عاجزٌ عن رصدِ ابتسامتك.

ولم يستطع بيكاسو

التقاطَ هالاتٍ كثيفةٍ

تتبعكِ

إلى

الجنة.



وبعدها الشاعرة آمال منصور من مواليد محافظة الأقصر، عضو مجلس إدارة نادي الأدب بالأقصر، حصلت على المركز الثاني في مسابقة جريدة الأسبوع وصدر لها ديوان شعر بالعامية المصرية بعنوان "كأني استحليت الوحدة".



ثم تلتها الشاعر سيدة فاروق شاعرة عامية من محافظة بني سويف صدر لها تسع مجموعات شعرية أولها " كراكيب" وآخرها "اشتعل في الروح الشيب"، كرمها مؤتمر أدباء مصر عام 2014 في أسيوط وحصلت على الجائزة المركزية عن ديوانها "اشتعل في الروح الشيب".



لما كان واحشني صوتك

وكرامتي عمالة بتنقح

طلبت رقم تليفونك

ع الآلة الحاسبة

وقعدت استنى ترد



وفي ختام الأمسية استمع الجمهور إلى الشاعرة ندى فياض من سوهاج مواليد 1999 طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي، بدأت كتابة الشعر من عام 2011، شاركت في احتفالات عديدة لمحافظة سوهاج، أسست فريقا للمواهب عام 2014



الساعة كام دلوقت..

طب فات كتير م الوقت..

الليل بييجي بالسكوت والموت..

وأنا قلبي الحزين مفروط..

علي طرف السرير باكي

أصوات كتير دوشة..

بتقول أنا معاكي..

وأنا قلبي مش حاسس

غير الحيطان بتضم..

الساعة كام دلوقت..

الفجر بيعيط..!

من إمتى كان صوت الأذان منبوح

ريحة الشتا بتفوح..

بتجيب معاها حنين

وأنا قلبي مثل جنين..

محتاج حنان الأم

محتاج دفا وأمان..

الساعة كام دلوقت..

الوقت صار عيان

قفل بيبان..الذكري وشوفلك دوا.