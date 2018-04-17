«البخشوان»: نسعى لتوفير الحاصلات الزراعية بأسعار مخفضة

قال الدكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين في الإسكندرية، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بمجال الزراعة وتوفير الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة بأسعار تتناسب مع دخول الأسر البسيطة وبعيدا عن جشع التجار.



وأضاف «البخشوان» خلال مؤتمر إدارة خورشيد الزراعية الخاص بالثروة الداجنة، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، أن أهمية الزيارة الميدانية للقادة الزراعيين وشباب الخريجيين لمشروع 100 ألف صوبة زراعية بمنطقة الحمام غرب الاسكندرية، للتعرف على الإنجازات في مجال الصوب الزراعية مؤكدا أن تلك المشروعات الكبيرة تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير عملة صعبة من خلال تصدير تلك المنتجات للخارج.



من جانبها، قالت المهندسة هنادي الفرجاني مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بالاسكندرية إنه تم تكليفها بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للقادة الزراعيين وشباب الخريجيين لمشروع 100 ألف صوبة زراعية للاستفادة من التجربة والعمل على تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات لتحقيق الإنجاز بمشروعات خدمية زراعية تحقق عائد وفرص عمل للشباب.



ووقع وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية بروتوكول تعاون بين اتحاد المجالس الزراعية التابع للإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة والأرانب، وعقد ندوات تدريبية مجانية لشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم، من خلال الاستعانة بالمتخصصين من كلية الزراعة.