القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
محافظات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:12 م

«البخشوان»: نسعى لتوفير الحاصلات الزراعية بأسعار مخفضة

مصطفى البخشوان
مصطفى البخشوان
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2132973

قال الدكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين في الإسكندرية، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بمجال الزراعة وتوفير الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة بأسعار تتناسب مع دخول الأسر البسيطة وبعيدا عن جشع التجار.

وأضاف «البخشوان» خلال مؤتمر إدارة خورشيد الزراعية الخاص بالثروة الداجنة، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، أن أهمية الزيارة الميدانية للقادة الزراعيين وشباب الخريجيين لمشروع 100 ألف صوبة زراعية بمنطقة الحمام غرب الاسكندرية، للتعرف على الإنجازات في مجال الصوب الزراعية مؤكدا أن تلك المشروعات الكبيرة تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير عملة صعبة من خلال تصدير تلك المنتجات للخارج.

من جانبها، قالت المهندسة هنادي الفرجاني مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بالاسكندرية إنه تم تكليفها بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للقادة الزراعيين وشباب الخريجيين لمشروع 100 ألف صوبة زراعية للاستفادة من التجربة والعمل على تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات لتحقيق الإنجاز بمشروعات خدمية زراعية تحقق عائد وفرص عمل للشباب.

ووقع وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية بروتوكول تعاون بين اتحاد المجالس الزراعية التابع للإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالثروة الداجنة والأرانب، وعقد ندوات تدريبية مجانية لشباب الخريجين لخلق فرص عمل لهم، من خلال الاستعانة بالمتخصصين من كلية الزراعة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ أقل من شهر

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ أقل من شهر

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ أقل من شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ أقل من شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ أقل من شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

عاجل.. انفجار طائرة أمريكية وإصابة شخص

عاجل.. سقوط مروحية إيرانية في مياه الخليج

عبد العزيز: قانون الجمارك الجديد في البرلمان خلال أسابيع

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

ألبومات الصور

فوز الأهلى على وادى دجلة 1 صفر في الدوري الممتاز

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

رئيس شركة مياه الشرب يتابع عمليات تجديد الصرف الصحي في مطروح

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

كشكول

وكيل الأزهر ورئيس يطمئنان على المصابين في حريق مدينة البعوث

انفوجراف..تعرف علي نظام التعليم الجديد

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

التعليم: اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

الأمصار

توقيع مذكرات تفاهم بين الإمارات ورومانيا

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والأمم المتحدة

إسماعيل هنية: مستعدون لبدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى

مدرب الأهلي السعودي يوافق على تدريب الزمالك المصري

مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق البريج

ads
منوعات

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك