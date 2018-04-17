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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:11 م

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الرياضة بحي الضواحي

وزير الشباب ومحافظ
بورسعيد
dostor.org/2132972

تفقد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، المدينة الرياضية بحى الضواحى على هامش زيارته لحضور مباراة النادى المصرى أمام مونانا الجابونى فى البطولة الكونفدرالية التى تقام في بورسعيد.

وخلال الجولة التفقدية شاهد الوزير الصالة المغطاة وملعب الهوكى والمبنى الاجتماعى ومجمع الإسكواش الذى يضم 6 ملاعب، فضلا عن 5 ملاعب خماسية لكرة القدم بجانب 2 ملعب للتنس و2 ملعب متعددة الأغراض و6 ساحات وملعب كرة قدم قانونى وملاهى للأطفال.

وتابع وزير الشباب يرافقه المحافظ عدد من الفرق الرياضية التى تمارس فيها العديد من الألعاب الرياضية من بينها "الكاراتيه" و"الجمباز" و"البالية" وحمام السباحة الأولمبى وملاعب كرة القدم، وغيرها من الأنشطة المحببة لدى جموع الأطفال وأسرهم.

وسارع الأطفال بإلتقاط الصور مع الوزير والمحافظ أثناء تواجدهم بالملاعب الرياضية، مما أدخل الفرحة على نفوسهم، وناشد الوزير المسئولين الانتهاء من كافة الأعمال مع زيادة كاشفات الإضاءة بالملاعب حتى تكون أفضل مدينة رياضية على مستوى مصر.

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