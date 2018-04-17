«كادلو» ينفي وجود التباس في موقف واشنطن بشأن عقوبات روسيا

قال لاري كادلو، مستشار البيت الأبيض الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على روسيا وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، مضيفًا أنه لا يوجد التباس في موقف البيت تجاه موسكو.



وجائت تصريحات كادلو بعد أن قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأحد الماضي، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أصبح وشيكًا، لكن ما لبث الرئيس دونالد ترامب أن أجل يوم الاثنين اتخاذ إجراء آخر، حسبما صرح مسئول كبير بالإدارة الأمريكية.



وقال كادلو، في تصريح، في مار الاجو، حيث من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "أعتقد أن القضية هنا هي أن لدينا سلسلة من العقوبات، وعقوبات إضافية قيد البحث ولكن لم يتم تحديدها".