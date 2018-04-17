«ترامب» يلمح إلى إمكانية إلغاء قمته مع زعيم كوريا الشمالية

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إمكانية إلغاء القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وقال ترامب عبر قناة الحرة الأمريكية: "آمل أن ألتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكن قد لا يحدث اللقاء".



جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج إيوي يونج مؤخرا بزيارة مفاجئة إلى واشنطن ليعقد اجتماعًا مع نظيره الأمريكي جون بولتون.



وجاءت الزيارة قُبيل القمة التي ستجمع رئيسي الدولتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيما لم يحدد بعد موعدها.