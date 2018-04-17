أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)

استضافت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة أحلام يونس، الثلاثاء، اللواء شبل عبدالجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية في محاضرة بعنوان «مصر في عيون الشباب»، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الأكاديمية لتنمية شبابها وأطفالها لصالح المجتمع.



بدأت المحاضرة بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا يحيى، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، رحبت فيها بالحضور، وباللواء شبل لجهده المشكور فى نشر المعرفة وبث الحافز الوطنى بين قطاع الشباب، كما شكرت الدكتورة أحلام يونس على جهودها المتواصلة فى النهوض بالأكاديمية والارتقاء بأبنائها.



أعقب ذلك كلمة الدكتورة أحلام يونس، التى رحّبت فيها باللواء شبل لجهده الكبير، وهنأت الحضور بحلول الأول من شعبان، ثم أشارت إلى أهمية الندوة لأبنائنا من الشباب وضرورة تثقيفهم وتوعيتهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، أعقبها كلمة موجزة القاها الأستاذ الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، والتى أكد فيها سعادته باستضافة اللواء شبل عبدالجواد بقاعة «أبوبكر خيرت» بالمعهد، وذلك لهذه الندوة المميزة.



وأضاف، أنه يجب ترسيخ حب الوطن في اذهان الشباب منذ الصغر وتثقيفهم بأهمية مصر ومعرفة الحق والواجب تجاه الوطن، كذلك توجه بالشكر للدكتورة أحلام يونس لحرصها على فتح كل أبواب معاهد الأكاديمية حتى لا ينحصر دورها فقط في التعليم، وإنما في نشر التثقيف والتوعية بين أبنائنا الطلاب، كذلك توجه بالشكر لللواء «شبل» على تلبيته السريعة لهذه الدعوة.



وبعد كلمات الترحيب، بدأ اللواء شبل عبدالجواد المحاضرة بعرض لتاريخ مصر، وأهم إمكانيات مصر والأسباب التي جعلت مصر محط أنظار العالم.



واستطرد« شبل» حديثه، أن مصر قد عانت على مر تاريخها في العديد من الحروب والويلات بشكل أنهكها، ومع ذلك فهي صامدة وشامخة بفضل جيشها العظيم وأبنائها الباسلين.



وأضاف: «ما حدث في مصر منذ 2011 يجب أن يظل محفورا في أذهان أبنائنا الشباب، ووجه سيادته كل الشكر والتقدير للمشير حسين طنطاوى والمجلس العسكري؛ لأنهم أدو الدور المنوط بهم رغم كل ما تعرضوا له من ضغوط وأقاويل، كذلك تحدث عن المرحلة السوداء في تاريخ مصر وهى فترة حكم الإخوان أو ما يطلق عليها السنة الكبيسة.. مشيرا أن هذه الفترة تدهورت فيها الأحوال بمصر في القطاعات كافة، وانتشر الإرهاب واستطاعت العناصر الإخوانية أن تنتشر وتتوغل في كافة مفاصل الدولة سواء كانت صغيرة أو كبيرة».



كذلك اهتم اللواء شبل، أن يشرح مفهوم الربيع العربي لجمهور الحضور من الأطفال والشباب، مشيرا إلي أن ثورات الربيع العربي قد ادت الى تقسيم وتغيير فى خريطة الشرق الأوسط والمحيط العربى، فالعديد من الدول العربية قد نهبت ثرواتها وخيراتها وتركت أشلاء، وبذلك أصبحت مصر أكثر عرضة للمخاطر والتهديدات فلطالما كانت الدول العربية أمة واحدة أمام أى تحديات، وأضاف أن الشعب المصري شعب واعى سياسيا ويمتلك من الذكاء والحنكة ما يجعله يقف مع جيش بلاده.



كذلك شرح لأبناء أكاديمية الفنون العملية الشاملة سيناء 2018 حتى يكونوا على وعى تام ودراية بكل ما يحدث حولهم من أحداث مهمة سوف يسطرها التاريخ الفترة القادمة.



واختتم حديثه: أنه يجب على أبنائنا من الشباب أن يحافظوا على بلدهم، وأن ننظر جميعا الى مصر من منطلق عقيدتنا الوطنية بأن مصر هي الأعظم لدينا بعيدا عن أى معتقد ديني أو اتجاه سياسي، مضيفًا: أنه يجب أن ننمى لدى أبنائنا الشباب الحس الوطني ونحفزهم وطنيا وندفعهم للمشاركة السياسية، كذلك دعا الشباب إلى عدم الاستماع إلى القنوات الإعلامية التي تهدم مصر وتروج للعديد من الشائعات، وحثهم على ضرورة القراءة خاصة تاريخ مصر ففهم الماضي يساعد على قراءة ورسم المستقبل.



وأكد أن هذا البلد لن تناله أيدى الإرهاب طالما به هؤلاء الشباب الواعدين، مضيفًا: أن ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية من مشروعات عملاقة، وانجازات كانت بأيدي المصريين وللمصريين.



واختتمت المحاضرة فعالياتها بفتح باب الحوار والنقاش بين اللواء وطلاب الأكاديمية تناقشوا فيها حول رؤيتهم لمصر وكل ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات.