القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
الثقافة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 10:07 م

أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام الضمراني
dostor.org/2132969

استضافت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة أحلام يونس، الثلاثاء، اللواء شبل عبدالجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية في محاضرة بعنوان «مصر في عيون الشباب»، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الأكاديمية لتنمية شبابها وأطفالها لصالح المجتمع.

بدأت المحاضرة بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا يحيى، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، رحبت فيها بالحضور، وباللواء شبل لجهده المشكور فى نشر المعرفة وبث الحافز الوطنى بين قطاع الشباب، كما شكرت الدكتورة أحلام يونس على جهودها المتواصلة فى النهوض بالأكاديمية والارتقاء بأبنائها.

أعقب ذلك كلمة الدكتورة أحلام يونس، التى رحّبت فيها باللواء شبل لجهده الكبير، وهنأت الحضور بحلول الأول من شعبان، ثم أشارت إلى أهمية الندوة لأبنائنا من الشباب وضرورة تثقيفهم وتوعيتهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، أعقبها كلمة موجزة القاها الأستاذ الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، والتى أكد فيها سعادته باستضافة اللواء شبل عبدالجواد بقاعة «أبوبكر خيرت» بالمعهد، وذلك لهذه الندوة المميزة.

وأضاف، أنه يجب ترسيخ حب الوطن في اذهان الشباب منذ الصغر وتثقيفهم بأهمية مصر ومعرفة الحق والواجب تجاه الوطن، كذلك توجه بالشكر للدكتورة أحلام يونس لحرصها على فتح كل أبواب معاهد الأكاديمية حتى لا ينحصر دورها فقط في التعليم، وإنما في نشر التثقيف والتوعية بين أبنائنا الطلاب، كذلك توجه بالشكر لللواء «شبل» على تلبيته السريعة لهذه الدعوة.

وبعد كلمات الترحيب، بدأ اللواء شبل عبدالجواد المحاضرة بعرض لتاريخ مصر، وأهم إمكانيات مصر والأسباب التي جعلت مصر محط أنظار العالم.

واستطرد« شبل» حديثه، أن مصر قد عانت على مر تاريخها في العديد من الحروب والويلات بشكل أنهكها، ومع ذلك فهي صامدة وشامخة بفضل جيشها العظيم وأبنائها الباسلين.

وأضاف: «ما حدث في مصر منذ 2011 يجب أن يظل محفورا في أذهان أبنائنا الشباب، ووجه سيادته كل الشكر والتقدير للمشير حسين طنطاوى والمجلس العسكري؛ لأنهم أدو الدور المنوط بهم رغم كل ما تعرضوا له من ضغوط وأقاويل، كذلك تحدث عن المرحلة السوداء في تاريخ مصر وهى فترة حكم الإخوان أو ما يطلق عليها السنة الكبيسة.. مشيرا أن هذه الفترة تدهورت فيها الأحوال بمصر في القطاعات كافة، وانتشر الإرهاب واستطاعت العناصر الإخوانية أن تنتشر وتتوغل في كافة مفاصل الدولة سواء كانت صغيرة أو كبيرة».

كذلك اهتم اللواء شبل، أن يشرح مفهوم الربيع العربي لجمهور الحضور من الأطفال والشباب، مشيرا إلي أن ثورات الربيع العربي قد ادت الى تقسيم وتغيير فى خريطة الشرق الأوسط والمحيط العربى، فالعديد من الدول العربية قد نهبت ثرواتها وخيراتها وتركت أشلاء، وبذلك أصبحت مصر أكثر عرضة للمخاطر والتهديدات فلطالما كانت الدول العربية أمة واحدة أمام أى تحديات، وأضاف أن الشعب المصري شعب واعى سياسيا ويمتلك من الذكاء والحنكة ما يجعله يقف مع جيش بلاده.

كذلك شرح لأبناء أكاديمية الفنون العملية الشاملة سيناء 2018 حتى يكونوا على وعى تام ودراية بكل ما يحدث حولهم من أحداث مهمة سوف يسطرها التاريخ الفترة القادمة.

واختتم حديثه: أنه يجب على أبنائنا من الشباب أن يحافظوا على بلدهم، وأن ننظر جميعا الى مصر من منطلق عقيدتنا الوطنية بأن مصر هي الأعظم لدينا بعيدا عن أى معتقد ديني أو اتجاه سياسي، مضيفًا: أنه يجب أن ننمى لدى أبنائنا الشباب الحس الوطني ونحفزهم وطنيا وندفعهم للمشاركة السياسية، كذلك دعا الشباب إلى عدم الاستماع إلى القنوات الإعلامية التي تهدم مصر وتروج للعديد من الشائعات، وحثهم على ضرورة القراءة خاصة تاريخ مصر ففهم الماضي يساعد على قراءة ورسم المستقبل.

وأكد أن هذا البلد لن تناله أيدى الإرهاب طالما به هؤلاء الشباب الواعدين، مضيفًا: أن ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية من مشروعات عملاقة، وانجازات كانت بأيدي المصريين وللمصريين.

واختتمت المحاضرة فعالياتها بفتح باب الحوار والنقاش بين اللواء وطلاب الأكاديمية تناقشوا فيها حول رؤيتهم لمصر وكل ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات.

أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)
أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)
أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)
أكاديمية الفنون تستضيف ندوة مصر في عيون الشباب (صور)
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

الآن

«قُبلة» روبى تسبب أزمة فى «أهو ده اللى صار»

عاجل.. انفجار طائرة أمريكية وإصابة شخص

عاجل.. سقوط مروحية إيرانية في مياه الخليج

عبد العزيز: قانون الجمارك الجديد في البرلمان خلال أسابيع

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

ألبومات الصور

فوز الأهلى على وادى دجلة 1 صفر في الدوري الممتاز

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

رئيس شركة مياه الشرب يتابع عمليات تجديد الصرف الصحي في مطروح

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

كشكول

وكيل الأزهر ورئيس يطمئنان على المصابين في حريق مدينة البعوث

انفوجراف..تعرف علي نظام التعليم الجديد

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

التعليم: اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

الأمصار

توقيع مذكرات تفاهم بين الإمارات ورومانيا

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والأمم المتحدة

إسماعيل هنية: مستعدون لبدء مفاوضات لصفقة تبادل أسرى

مدرب الأهلي السعودي يوافق على تدريب الزمالك المصري

مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق البريج

ads
منوعات

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك