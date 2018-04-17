غدًا.. احتفالية كبرى بكرمة ابن هانئ بمناسبة تتويج شوقي بالإمارة

ينظم متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بالجيزة (كرمة ابن هانئ) احتفالية كبرى بمناسبة تتويج أحمد بك شوقي أميرًا للشعراء، واحتفال المتحف كذلك باليوم العالمي للتراث، وذلك غدًا الأربعاء في السادسة مساءً.



أهم الفقرات الحفل هي عرض وثائق نادرة تخص حياة الشاعر أحمد شوقي، وبعض أسراره التي تعرض لأول مرة ويعرضها الصحفي بمجلة الأهرام العربي نبيل سيف.



يعقب ذلك الاحتفال بكتاب تذكاري خاص عن أحمد شوقي بعنوان أحمد شوقي أمير الشعراء من إصدارات مركز الهلال للتراث يعرضه مؤلفه ومدير المركز عادل سعد، ويصحب الفقرتين عرض الوثائق والصور النادرة على الشاشة للسادة الحضور، كما تقوم نخبة من طلاب أندونيسيا بإلقاء قصيدة من شعر شوقي بصورة جماعية تعبيرًا عن تقديرهم وتقدير بلادهم لهذه القامة الكبيرة.



وبعدها تقام أمسية شعرية يشارك فيها بعض الأصوات الشابة، كما سيتم إلقاء بعض أبيات قصيدة شوقي في دمشق يلقيها الشاعر السيد العيسوي مسئول النشاط الثقافي بمتحف أحمد شوقي، والذي يدير الاحتفالية.