روسيا: لا يمكننا عرقلة عمل بعثة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في دوما

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا يمكنها عرقلة عمل مفتشي منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية بمدينة دوما السورية.



وقالت زاخاروفا: "حملة التضليل في وسائل الإعلام الغربية التي تزعم قيام روسيا وسوريا بعرقلة دخول المفتشين الدوليين إلى دوما تبدو على الأقل غير نزيهة، وأود التذكير بأن روسيا لا يمكنها عرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في سوريا".



وأضافت أن روسيا أيدت طلب الحكومة السورية للمدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول إرسال مفتشي المنظمة إلى دوما، ونحن والسوريون مسئولون عن سلامة المفتشين أمام المجتمع الدولي والمدير العام للمنظمة وعائلات وأقارب المفتشين الشجعان، وبغض النظر عن كل الصعوبات نعتزم الوفاء بواجباتنا بشكل كامل.