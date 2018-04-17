المفوضية الأوروبية: تركيا تواصل الابتعاد عن نهج الاتحاد

أعلن يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات الانضمام، أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي.



وقال يوهانس هان، أثناء مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورج اليوم الثلاثاء: "التحاليل تظهر أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي خاصة في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية"، مضيفا أن المفوضية الأوروبية دعت تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي".



وأكد المسئول الأوروبي أن تركيا لاتزال تعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد، معبرا عن عزم بروكسل مواصلة التعاون مع أنقرة في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.



وأشار يوهانس هان إلى أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم فتح فصول جديدة أثناء المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.