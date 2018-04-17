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الثقافة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:56 م

روبير سوليه: 30 يونيو ليست انقلابًا كما يروج لها الإعلام الغربي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
إسلام الخطيب
dostor.org/2132962

قال الكاتب الصحفي الفرنسي روبير سوليه إن 30 يوينو ليست انقلابًا كما يروّج لها الإعلام الأوروبي
، مضيفًا أن الإعلام والصحافة الغربية لديها انطباع معين عن الثورة، وتعمل بالصوت والصورة على إظهاره.

وأجاب سوليه على سؤال أحد المشاركين في ندوة عقدها المركز الثقافي الفرنسي بإصدار الكاتب لمؤلف «هؤلاء صنعوا مصر»، بأن 30 يونيو خرج فيها ملايين من أجل اعتراضهم عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد في ظل حكم جماعة الإخوان.

وقال إن مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا كانت لديه مرجعية دينية في سياساته بحيث يجب أن تحكم مصر عن طريق القرآن الكريم.

وأكد الكاتب الصحفي الفرنسي أن مؤسس الجماعة كانت لديه آراء متناقضة في الحريات مع المرأة، وليست مواقفه متفقة مع آراءه.

روبير سوليه: 30 يونيو ليست انقلابًا كما يروج لها الإعلام الغربي
روبير سوليه: 30 يونيو ليست انقلابًا كما يروج لها الإعلام الغربي
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