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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:56 م

هنا الزاهد تقع في غرام مصطفى شعبان بـ«أيوب»

هنا الزاهد
هنا الزاهد
عربي السيد
dostor.org/2132961

تواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مشاهدها في مسلسل «أيوب» مع الفنان مصطفى شعبان، إذ تجسد في العمل شخصية «أسماء» وهي فتاة تعيش في منطقة شعبية وتجمعها صلة قرابة بالفنان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية «أيوب».

مسلسل «أيوب» من تأليف محمد سيد بشير ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم آيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين ومحمد دياب وزكي فطين عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.

ومن ناحية أخرى، تشارك في مسلسل «سك على اخواتك» مع الفنان علي ربيع من خلال شخصية كوميدية، إذ تجسد دور شقيقته ضمن أحداث العمل.

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