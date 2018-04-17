إعلان جوائز مهرجان الإسماعلية للسينما في دورته الـ20
أسدل الستار على فعاليات الدورة 20 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
جوائز المهرجان:
أولًا: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:
جائزة أفضل فيلم «آلات حادة» من الإمارات- إخراج: نجوم الغانم.
قيمة الجائزة 3 آلاف دولار خالصة+ تمثال المهرجان وشهادة.
جائزة لجنة التحكيم: «السجينة» من المجر- إخراج برناديت توزا ريتر.
قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
تنويه خاص لفيلم «العائلة» من سلوفانيا +النمسا- إخراج روك بيشيك.
ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة:
جائزة أفضل فيلم «نفس الشيء» من صربيا- إخراج: ديان بيتروفيتش.
قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
جائزة لجنة التحكيم: «السر العربي» من بولندا، إخراج جوليا جروسزك.
قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
تنويه خاص لفيلم «تحت الأرض» من إسبانيا- إخراج نيرة سانو فيونتيس.
ثالثًا: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:
جائزة أفضل فيلم: «التذكرة» من اليونان- إخراج: هاريس ستاثوبويلوس.
قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
جائزة لجنة التحكيم «اتجاه القبلة» من سويسرا– إخراج جان إريك ماك.
قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
تنويه خاص لفيلم «رجل يغرق» من الدنمارك والمملكة المتحدة واليونان، إخراج: مهدي فيلفل.
رابعًا: مسابقة الأفلام التحريك:
جائزة أفضل فيلم: «نقلة» من الكويت– إخراج:يوسف البقشي.
قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
جائزة لجنة التحكيم: «المطار» من سويسرا وكرواتيا- إخراج ميكايلا مولر.
قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.
تنويه خاص لفيلم «قبيح» من ألمانيا، إخراج: نيكيتا دياكور.
جوائز مسابقة الطلبة
أحسن فيلم روائي: زي الشمس
أحسن فيلم تسجيلي: فوى
جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:
أفضل فيلم أجنبي: كشاف المواهب- إخراج جوزيه هيرينا، إسبانيا.
أفضل فيلم عربي: نقلة – إخراج يوسف البقشي – الكويت
جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم السوري: يوم في حلب، إخراج علي الإبراهيم
تنويه خاص للفيلم المصري «آخر من يغادر ريو» للمخرج الشاب أسامة عياد.
تنويه خاص للفيلم الأردني «بين بين» للمخرجة الشابة راندا بيروتي.