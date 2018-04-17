القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

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07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
فن
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:55 م

إعلان جوائز مهرجان الإسماعلية للسينما في دورته الـ20

إعلان جوائز مهرجان
حسن أمين
dostor.org/2132960

أسدل الستار على فعاليات الدورة 20 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

جوائز المهرجان:

أولًا: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:

جائزة أفضل فيلم «آلات حادة» من الإمارات- إخراج: نجوم الغانم.

قيمة الجائزة 3 آلاف دولار خالصة+ تمثال المهرجان وشهادة.

جائزة لجنة التحكيم: «السجينة» من المجر- إخراج برناديت توزا ريتر.

قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

تنويه خاص لفيلم «العائلة» من سلوفانيا +النمسا- إخراج روك بيشيك.


ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة:

جائزة أفضل فيلم «نفس الشيء» من صربيا- إخراج: ديان بيتروفيتش.

قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

جائزة لجنة التحكيم: «السر العربي» من بولندا، إخراج جوليا جروسزك.

قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

تنويه خاص لفيلم «تحت الأرض» من إسبانيا- إخراج نيرة سانو فيونتيس.

ثالثًا: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

جائزة أفضل فيلم: «التذكرة» من اليونان- إخراج: هاريس ستاثوبويلوس.

قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

جائزة لجنة التحكيم «اتجاه القبلة» من سويسرا– إخراج جان إريك ماك.

قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

تنويه خاص لفيلم «رجل يغرق» من الدنمارك والمملكة المتحدة واليونان، إخراج: مهدي فيلفل.

رابعًا: مسابقة الأفلام التحريك:

جائزة أفضل فيلم: «نقلة» من الكويت– إخراج:يوسف البقشي.

قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

جائزة لجنة التحكيم: «المطار» من سويسرا وكرواتيا- إخراج ميكايلا مولر.

قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.

تنويه خاص لفيلم «قبيح» من ألمانيا، إخراج: نيكيتا دياكور.

جوائز مسابقة الطلبة

أحسن فيلم روائي: زي الشمس

أحسن فيلم تسجيلي: فوى

جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:

أفضل فيلم أجنبي: كشاف المواهب- إخراج جوزيه هيرينا، إسبانيا.

أفضل فيلم عربي: نقلة – إخراج يوسف البقشي – الكويت

جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم السوري: يوم في حلب، إخراج علي الإبراهيم
تنويه خاص للفيلم المصري «آخر من يغادر ريو» للمخرج الشاب أسامة عياد.

تنويه خاص للفيلم الأردني «بين بين» للمخرجة الشابة راندا بيروتي.

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