إعلان جوائز مهرجان الإسماعلية للسينما في دورته الـ20

أسدل الستار على فعاليات الدورة 20 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



جوائز المهرجان:



أولًا: مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة:



جائزة أفضل فيلم «آلات حادة» من الإمارات- إخراج: نجوم الغانم.



قيمة الجائزة 3 آلاف دولار خالصة+ تمثال المهرجان وشهادة.



جائزة لجنة التحكيم: «السجينة» من المجر- إخراج برناديت توزا ريتر.



قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



تنويه خاص لفيلم «العائلة» من سلوفانيا +النمسا- إخراج روك بيشيك.





ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة:



جائزة أفضل فيلم «نفس الشيء» من صربيا- إخراج: ديان بيتروفيتش.



قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



جائزة لجنة التحكيم: «السر العربي» من بولندا، إخراج جوليا جروسزك.



قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



تنويه خاص لفيلم «تحت الأرض» من إسبانيا- إخراج نيرة سانو فيونتيس.



ثالثًا: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:



جائزة أفضل فيلم: «التذكرة» من اليونان- إخراج: هاريس ستاثوبويلوس.



قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



جائزة لجنة التحكيم «اتجاه القبلة» من سويسرا– إخراج جان إريك ماك.



قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



تنويه خاص لفيلم «رجل يغرق» من الدنمارك والمملكة المتحدة واليونان، إخراج: مهدي فيلفل.



رابعًا: مسابقة الأفلام التحريك:



جائزة أفضل فيلم: «نقلة» من الكويت– إخراج:يوسف البقشي.



قيمة الجائزة 3 آلاف دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



جائزة لجنة التحكيم: «المطار» من سويسرا وكرواتيا- إخراج ميكايلا مولر.



قيمة الجائزة 2000 دولار+ تمثال المهرجان وشهادة.



تنويه خاص لفيلم «قبيح» من ألمانيا، إخراج: نيكيتا دياكور.



جوائز مسابقة الطلبة



أحسن فيلم روائي: زي الشمس



أحسن فيلم تسجيلي: فوى



جوائز الجمعية المصرية للرسوم المتحركة:



أفضل فيلم أجنبي: كشاف المواهب- إخراج جوزيه هيرينا، إسبانيا.



أفضل فيلم عربي: نقلة – إخراج يوسف البقشي – الكويت



جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم السوري: يوم في حلب، إخراج علي الإبراهيم

تنويه خاص للفيلم المصري «آخر من يغادر ريو» للمخرج الشاب أسامة عياد.



تنويه خاص للفيلم الأردني «بين بين» للمخرجة الشابة راندا بيروتي.

