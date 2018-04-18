القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:04 ص

الزراعة: استيراد أكثر من ٣ ملايين طن قمح وحجز شحنتين قادمتين من روسيا

الزراعة: استيراد
عبد الناصر محمد
dostor.org/2132944

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم استيراد ٣ ملايين و٣٥٠ ألف و200 طن، منذ بداية العام وحتى أبريل الجاري من عدد من دول المنشأ، على رأسها روسيا وأوكرانيا وفرنسا، منها ١٢٠ ألف طن محتجزة في الموانئ المصرية، موزعة كالتالي: ٦٣ ألف طن في ميناء الدخيلة، و٦٣ ألف طن في ميناء دمياط قادمة من روسيا.

وقال «العطار» لـ«الدستور» إن المركبين منتظرين في الموانئ، ولن يفرغا حمولتهما دون إفراج عنهما، حيث يتم فحصهما حاليا، وأنه في حالة وجود إرجوت بها سيتم تحويلها للتصنيع، وفي حالة وجود حشرات ميتة يتم الإفراج عنها طبقا للمنشور الجديد رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ وتتحول للتصنيع بفصل الحشرات الميتة عن القمح، أما الحشرات الصاحية ترفض الشحنة مباشرا ولا تدخل أي مراحل.

وأضاف أن نسبة الإرجوت المسموح بها أقل من ٥.،.٪، وأن الحشرات الميتة يتم غربلتها وتتطاير ويبقي القمح من خلال جولات تقوم بفصل الحشرات عن القمح، مشيرا إلى أنه يتم استيراد سنويا من ١٠،٥ مليون الى ١٢ مليون طن قمح.

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