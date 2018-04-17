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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:17 م

غدًا.. محاكمة عصابة كولومبية تخصصت في سرقة فيلات التجمع الخامس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2132923

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، غدًا الأربعاء، محاكمة عصابة كولومبية تخصصت في سرقة فيلات التجمع الخامس.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع، وتحديد هذه الجلسة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، إنه بعد تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة فى وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات كائنة بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.

ووجه اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، فى فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.

وأضافت التحريات أن المتهمين وهم كل من كرستيان كاميلو، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، وخورمان فرنلدو، ومايكل همبرتو، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، وكرستيان استيبان، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية أمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة والقبض عليهم.

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