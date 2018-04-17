«حماس» تقبل تبادل الأسرى مع الاحتلال بشرط

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لإجراء مفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الاسرائيلي من خلال طرف وسيط.



وكانت مصادر إسرائيلية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الاحتلال فتحت ملف تبادل الأسرى مع حماس، ويتضمن وقف مسيرات العودة، مقابل التفاوض بشأن الإفراج عن عدد من الأسرى لديهم، وعرضت هذه الصفقة على مصر باعتبارها الوسيط بين الطرفين.



وقال هنية، خلال كلمه له، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، اليوم، "إن الاحتلال سيدفع الثمن وسنفرج عن كل أسرانا وأسيراتنا"، حسبما نقلت وكالة "معًا" الفلسطينية.



وأضاف هنية: "سنمضي في كل طريق من أجل تحريركم.. وتحريركم قادم لا محالة".



ووصل، اليوم الثلاثاء، وفد من حماس إلى القاهرة للقاء بعض المسئولين المصريين لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية وبحث قضايا أخرى.