السفير محمد بدرالدين: مصر ثابتة على الحل السياسى ووحدة البلاد

رأى السفير محمد بدرالدين زايد، المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون العربية، أن سوريا تحولت إلى ساحة صراع بين الأطراف الدولية والإقليمية، فى ظل المرحلة الانتقالية التى يمر بها النظام الدولى، وتشهد إقامة نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب، يرث مرحلة القطب الواحد التى أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتى.



وأرجع فى حواره مع «الدستور» تعقيدات الأزمة السورية إلى عدم وجود استراتيجية متكاملة لدى المسيطرين على أطراف النزاع، مشيرًا إلى عدم أهمية النتائج التى ستتوصل لها لجان التحقيق الدولية حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية فى منطقة «دوما»، نظرًا لازدواج المعايير التى تنتهجها القوى الدولية المعنية بالأزمة.



■ بداية.. كيف تقرأ التطورات الأخيرة للأزمة السورية فى ظل الضربة الثلاثية؟

- النظام الدولى الراهن يمر بحالة انتقالية، تنتهى فيها مرحلة سابقة بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفيتى، وشهدت هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولى، والمرحلة الراهنة تعبر عن فقدان الولايات المتحدة تلك الهيمنة ومحاولتها عرقلة اكتمال تبلور النظام الدولى الجديد، أى أننا فى مخاض التحول من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب.

وفى ظل هذا المخاض، فإن سوريا أصبحت ميدانًا لهذا الصراع، الذى تشارك فيه أطراف إقليمية تسعى للسيطرة والنفوذ خلال هذه المرحلة، مثل تركيا وإيران وإسرائيل.

■ هل يعنى هذا أن الأزمة السورية لن تشهد نهاية قريبة؟

- سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدولى، وأصبحت الأطراف الدولية الرئيسية تسعى لضمان نفوذها فيها، لذا فالأوضاع فيها خرجت عن كونها مجرد ثورة، أو حتى صراع محلى وإقليمى، إلى ساحة رئيسية لحسم الأوضاع فى المرحلة الانتقالية كما قلت.

■ هل يفسر ذلك إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا ثم توجيه الضربة بعدها بأيام؟

- هذا التناقض يعكس حالة الاضطراب التى تضرب مؤسسات الحكم الأمريكية، فالرئيس الأمريكى على قدر كبير من التسرع، وهو يتقلب فى مواقفه، فمثلًا كانت هناك وعود سابقة خلال الانتخابات حول كونه سيخرج من سوريا، ثم غيّر رأيه بشكل مفاجئ وأرسل قوات جديدة إلى شمال شرق سوريا، لمساندة الأكراد، ثم تكرر هذا مؤخرًا قبل الضربة العسكرية، ولذا فنحن أمام معادلة مليئة بالتناقضات، فلا توجد استراتيجية متكاملة لدى الأطراف المسيطرة على النزاع فى سوريا، وهو ما أدركه العرب مؤخرًا.

■ لكننا سمعنا تهديدات من إيران و«حزب الله» بشأن الرد على الضربة بقوة.. فكيف ترى ذلك؟

- لا أعتقد أن شيئًا من ذلك سيحدث، فهذه الأطراف إذا نفذت عمليات استهداف للمصالح الأمريكية من خلال عمليات إرهابية أو عسكرية، فإن النتيجة ستكون فقدانها السيطرة على مناطق نفوذها، مع توقع ردود فعل أمريكية أكثر حدة، تؤدى للتصعيد، وأظن أن تهديدات إيران و«حزب الله» هى لحفظ ماء الوجه، وإن صدقا فإننا سنكون أمام تطبيق سيناريو «حافة الهاوية» فى سوريا.

■ ألا يمكن الرد عن طريق مواجهة الأطراف المدعومة من الأمريكان؟

- هناك حالة مواجهة بالفعل مع هذه المجموعات، سواء كانت تعمل تحت مظلة التنظيمات المتأسلمة التى تستخدم الدين ستارًا لحركتها السياسية، أو غيرها، فهذه الجماعات مستهدفة بالفعل من جانب النظام وإيران وروسيا و«حزب الله»، والإجهاز عليها هو مسألة وقت، وبالتالى لا يعد ذلك بمثابة الانتقام من الولايات المتحدة، وإنما مجرد تحرك وفقًا للخطة التى وضعتها هذه الدول.

■ ماذا عن نتائج الضربة وتأثيرها؟

- يبدو أن الضربة محدودة نسبيًا، كما أن الولايات المتحدة لم تدعِ أنها واسعة النطاق، وقالت إنها استهدفت بعض المواقع السورية، لذا لم تحدث أى خسائر فى الأرواح، ولم نسمع عن تحطيم طائرات أو معدات عسكرية للنظام السورى، فالضربة استهدفت بعض المعامل التى يزعم الغرب أنها تنتج سلاحًا كيميائيًا، ويمكن اعتبارها مجرد «مناورة» تهدف لحفظ ماء وجه الأطراف المشاركة فيها، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

■ ألم يكن غريبًا أن تبدأ الضربة دون انتظار نتائج لجان التحقيق الدولية حول حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية فى «دوما»؟

- الطرفان الأمريكى والروسى يعلمان أنهما لا يمكنهما التوافق والتوصل إلى حل مقبول فى هذا الشأن، فى ظل استخدام كل طرف حق «الفيتو» ضد المشروعات التى يقدمها الآخر فى مجلس الأمن، لذا قرر الجانب الأمريكى ومعه القوى الغربية استباق النتائج، وإدانة النظام وتبرير التدخل، دون انتظار التحقيق، خشية إثباته عدم استخدام «الكيماوى» من الأساس، ما يجعله عاجزًا عن شن ضربات عسكرية.

■ هل يمكن أن تؤكد التحقيقات عدم استخدام الأسلحة الكيماوية فى «دوما»؟

- علينا هنا أن نتذكر الحالة العراقية، فالمسئولون فى الغرب أكدوا بعد انتهاء كل شىء أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن الغزو الأمريكى بنى على معلومات خاطئة، وفى ظل هذه المعايير المزدوجة، التى يتبناها كل الأطراف، فإن نتيجة التحقيقات أيًا كانت لن تكون مقبولة من جميع الأطراف.

وإذا أثبتت اللجنة أن النظام استخدم هذه الأسلحة فهذا سيضعه ومن يؤيده فى حرج، لكنه لن يكون مؤثرًا لأن الضربة حدثت بالفعل، أما إذا ثبت عدم وجوده، فسيتهم الغرب الطرف الآخر بتزييف الحقائق وإخفاء الأدلة.

■ هل يعنى هذا أن سوريا تنتظر مصيرًا مشابهًا للعراق؟

- هناك عدة أوجه للاختلاف بين الحالتين، فالعراق لم يجد من يؤيده بشكل إيجابى، بل عانى من اتخاذ مواقف سلبية من كل الدول التى عارضت الغزو، ومن بينها الدول العربية، أما بالنسبة لسوريا فهناك أطراف قوية متحالفة مع النظام، على رأسها روسيا نفسها، وهو أمر لا بد من وضعه فى الحسبان.

■ كيف تنظر للدور الإسرائيلى فى الفترة المقبلة بعد ضرب مطار «التيفور»؟

- الموقف الإسرائيلى له محددات متنوعة، فتل أبيب لا ترغب فى تواجد إيرانى قوى بالقرب من حدودها، خاصة أنه رغم العداء اللفظى بينها وبين النظام السورى، إلا أن هذا النظام لم يحاول طيلة عقود الإقدام على الحرب معها.

■ هل يعنى هذا أن إسرائيل لا تلعب دورًا فى تأجيج الصراع؟

- على العكس، هناك معلومات تشير إلى دعم إسرائيلى لقيادات تنظيم «القاعدة»، وبعض التيارات المتشددة العاملة فى سوريا، كما أن هذه الجماعات لم تنفذ مطلقًا أى أعمال إرهابية تهدد إسرائيل، ما يفتح باب الريبة والتساؤلات، فى ظل التوجهات المعلنة لهذه الفصائل، خاصة أن إسرائيل ترغب فى استمرار الاضطرابات، وإنهاك الدولة السورية.

■ كيف تقرأ الموقف المصرى من الأزمة؟

- مصر أعلنت موقفها تجاه الأزمة السورية بشكل واضح وثابت، وقالت إن كل ما يحدث الآن يؤدى لإطالة أمد النزاع، ومعاناة الشعب السورى، وأنه لن يسفر عن أى شىء إيجابى، ودعت لحل سياسى، يتضمن وحدة أراضى سوريا، والحفاظ على مؤسساتها، لذا فهى لم ترحب بهذه الضربة، وأكدت موقفها أكثر من مرة.