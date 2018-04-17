القائم بأعمال السفير السورى فى القاهرة: الحرب أوشكت على الانتهاء.. وبدأنا إعادة الإعمار بمساعدة شركات مصرية

ندد الدكتور رياض السنيح، القائم بأعمال السفير السورى فى مصر، بالعدوان الثلاثى، الذى شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على بلاده مؤخرا، بدعوى استخدام مزعوم للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين فى «دوما»، مشيرًا إلى أن الضربة كانت متوقعة فى ظل انتصارات الجيش على الجماعات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج.



ونفى «السنيح»، فى حواره مع «الدستور» الادعاءات الغربية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مشيرًا إلى عدم امتلاك الجيش السورى هذا النوع من الأسلحة فى ظل تدمير الولايات المتحدة الترسانة الكيماوية السورية عام ٢٠١٣.



واعتبر أن الحرب فى بلاده توشك على الانتهاء، مضيفًا: «بدأنا مرحلة إعادة الإعمار بالفعل، بمساعدة شركات مصرية وعربية».



■ بماذا تفسر لجوء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى قصف سوريا فى هذه المرحلة؟

- التوقيت الذى قصف فيه الأعداء الغربيون سوريا يمثل انتهاء مرحلة «الأعوان»، وبدء اعتداء «الأسياد»، بعد فشل الجماعات الإرهابية الموجودة فى سوريا.

■ ماذا تقصد بـ«الأعوان» و«الأسياد»؟

- «الأعوان» هم الجماعات الإرهابية، التى كانت تعتمد عليها الأنظمة الغربية فى الحرب، وقد فشلت فشلا ذريعا، وأصبحت لا تمثل تهديدا على مستقبل سوريا، أما «الأسياد» فهم الدول المحركة لهؤلاء، وعلى رأسها أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وتركيا، وبعض الدول العربية، وبعد فشل المنفذين من «الأعوان»، اضطر «الأسياد» إلى توجيه الضربات بشكل مباشر، وهذا يعد إيذانا بانتهاء مرحلة حرب «الأعوان»، وبدء حرب «الأسياد».

■ هل يعنى هذا أنكم كنتم تتوقعون هذا القصف الثلاثى؟

- نحن نتوقع القصف فى أى وقت، لأننا نعرف أن «الأسياد» مستمرون فى تنفيذ مخططاتهم، ونحن نعيش فى حرب مستمرة منذ ٧ سنوات، ومررنا بما هو أسوأ، لذا نتوقع تكرار الأمر فى كل يوم، فى ظل السيناريو الذى يحاك ضد سوريا، بعد انتصارها عليهم، ونجاحها فى الانتصار على الإرهاب، والحصار الاقتصادى.

■ كيف تنظر إلى تصريحات الدول الغربية حول قصف النظام للمدنيين بالأسلحة الكيماوية؟

- كلها ادعاءات، تأتى فى إطار السيناريوهات التى تحاك ضد سوريا، فكلما انتصر الرئيس بشار الأسد، والجيش فى معركة، يخرجون علينا بقصة جديدة، لذا نتوقع منهم أى شىء، ولا نلتفت إليهم، ولا يشغلنا سوى الدفاع عن أرضنا، عبر صمود الجيش والقائد والشعب.

■ ألا يملك الجيش السورى ترسانة من الأسحلة الكيماوية؟

- مستحيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دمرتها بنفسها عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى عدم حاجة الجيش السورى للسلاح الكيماوى، فمادام ينتصر على الإرهابيين، فما الحاجة لاستخدام مثل هذه الأسلحة؟ كما أن لجان التفتيش لم تجد أى دليلا على هذه الادعاءات، وهل من المعقول أن يقتل قائد شعبه؟.

■ هل تتوقعون تكرار الضربة فى الفترة المقبلة؟

- لا، لأن ترامب فشل فشلًا ذريعًا، ولم يعد لديه ما يقدمه من تهديدات، خاصة أننا كنا على علم مسبق بتوجيه هذه الضربة إلى الأراضى السورية بحكم خبرتنا مع الحرب التى استمرت ٧ سنوات، لذا فتهديداته لم تعد تشكل أى خطر علينا.

■ إلى أين تتجه الحرب فى سوريا؟

- الحرب انتهت، وبدأنا مرحلة الانتصارات والتعمير، والشركات المصرية والسورية والعربية ستبدأ قريبا فى إعمار المناطق المتضررة.

■ كيف تنظر للموقف المصرى من الأزمة؟

- مواقف الشعب المصرى ثابتة ومشرفة ووطنية منذ بداية الأزمة فى سوريا، ونحن نلمس ذلك فى تعاملهم مع الجالية العربية السورية فى مصر، وفى المقابل تحرص السفارة والجالية السورية على عدم تنظيم أى تظاهرات أو وقفات للتنديد بالعدوان عليها داخل مصر، احتراما لسيادتها، ولعدم تحميلها أى أعباء إضافية على أراضيها.