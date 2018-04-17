«قُبلة» روبى تسبب أزمة فى «أهو ده اللى صار»

تسبب أحد مشاهد مسلسل «أهو ده اللى صار»، والذى يحتوى على قبلة بين الفنان الشاب أحمد داود، وروبى، داخل القصر الذى تدور به معظم أحداث العمل، فى أزمة مع جهاز «الرقابة على المصنفات الفنية».



وقال مصدر من فريق العمل: «المشهد يتضمن تقبيل داود روبى، أثناء جلوسهما بحديقة القصر، ويفاجأ بدخول والدها محمود البزاوى وتعنيفه، والتعدى عليه بضربه على رأسه، ليسقط مغشيًا عليه، بعدما حذره من عدم الاقتراب من ابنته».



وأضاف المصدر: «جهاز الرقابة اعترض على هذا المشهد، بسبب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع احتواء الأعمال الدرامية الرمضانية أى مشاهد خارجة»، مرجحًا أن يتم حذف المشهد فى المونتاج.