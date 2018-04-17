السعودية توقع اتفاقًا مع «جوجل» لتطوير الذكاء الاصطناعي

وقّع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية نهائية مع شركة جوجل لإنشاء "مركز ابتكارات جوجل لتطوير وتدريب الموهوبين المحليين"، في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.



وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 5 مراكز ابتكار موزعة على مناطق المملكة لتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض بطاقة استيعابية تصل لـ40 ألف متدرب سنويًا، وذلك حسب موقع "سبق" السعودي.



وركز الاتفاق على جذب المواهب المحلية وتدريبها، وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة.



وتستهدف المراكز الخمسة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس، ابتداءً من عمر 8 سنوات وطلاب التعليم المهنى، والمهتمين بتلك المجالات.