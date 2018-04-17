«بلومبرج»: الشركات الصينية مهددة بالإفلاس

كشفت شبكة «بلومبرج» وجود مخاطر تهدد الشركات الصينية، مع زيادة حالات الاستحقاق والحملات الحكومية تجاه ارتفاع الديون، ما يؤدي إلى تزايد خطر حدوث مزيد من تعثر السداد.



وأضافت الوكالة إلى وجود حالات تخلف عن السداد في سوق السندات خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما يمثل أكبر وتيرة منذ الربع الثاني من العام الماضي، لافتة إلى وجود 840 مليار يوان (134 مليار دولار) من استحقاقات السندات المحلية يجب أن يسددها هذا العام الشركان التي تحمل تصنيف "AA" وأقل، وهو تصنيف غير مرغوب فيه "خردة" في الصين، ويمثل زيادة 10% مقارنة بالعام الماضي.



في حين يبلغ مجموع استحقاقات العام المقبل 632 مليار يوان، ومع تشديد البنوك لمعايير الإقراض يشعر المستثمرون بمزيد من المخاطرة تجاه إقراض المؤسسات التي تحمل تصنيفًا ائتمانيًا منخفضًا.

وقامت الشركات ذات تصنيف "AA" أو أقل ببيع سندات وأوراق دين بقيمة 248 مليار يوان خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، وهو أدنى مستوى في نحو 4 فصول متتالية.



وشهدت حوالي نصف الشركات التي تحمل تصنيف "AA" أو أقل والبالغ عددها 407 شركات تخفيض درجتهم الائتمانية في الأشهر الثلاثة الماضية، في مقابل رفع تصنيف 45 آخرين فقط.



وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من الشركات العامة المتداولة في مؤشر "تشاي نيكست" للشركات الأصغر 43.3 مليار يوان خلال فترة الـ12 شهرًا الماضية، وهي الأكبر في 6 سنوات على الأقل.