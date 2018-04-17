تواصل فعاليات مؤتمر إفريقيا للطيران 2018

يواصل مصر معرض ومؤتمر إفريقيا للطيران 2018، فعالياته- مساء اليوم- والذي تستضيفه شركة مصر للطيران، بحضور لفيف من قيادات قطاع الطيران المدني المصري، وبمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة النقل الجو.



وفي اليوم الأول للمؤتمر؛ تم مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المهمة التي تمس صناعة النقل الجوي الأفريقي، حيث ينعقد المؤتمر تحت عنوان "تأمين استراتجية نجاح إفريقيا".



ومن بين الموضوعات المزمع مناقشتها "أمن الطيران، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني، سوق النقل الأفريقي الموحد، تعزيز التعاون المشترك في مجال صيانة وعمرة الطائرات، دور المرأة في صناعة النقل الجوي، سبل الحفاظ على مكانة شركات الطيران الأفريقية في سوق النقل الجوي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة الطيران عالميًا".



ومن جانبه، صرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن استضافة الشركة لهذا الحدث؛ يعد استمرارا لجهودها من أجل تحقيق التكامل فيما بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة عظيمة لكل المعنيين بصناعة النقل الجوي في القارة السمراء للالتقاء تحت سقف واحد، ويتبادلوا الخبرات؛ للوصول إلى أفضل النتائج، ويضع صناعة النقل الجوي في أفريقيا في المكانة اللائقة على خريطة النقل الجوي العالمية.



واضاف "مسلم" أن مصر للطيران- منذ نشأتها وعلى مدار ٨٦ عاما- سعت لتطوير النقل الجوي في أفريقيا سواء في مجال شبكة الخطوط أو في قطاع الشحن، وأيضا مجال تدريب أطقم المهندسين والركب الطائر.



ومن جانبه، تفقد شريف فتحى وزير الطيران المدنى، صالات معارض شركات الطيران الأفريقية والأجنبية والعربية المشاركة فى المؤتمر، حيث أشاد بالإقبال الكبير؛ والذي يدل على مكانة منظومة الطيران المدنى وأهميتها لدى جموع شركات الطيران العالمية.



يذكر أن المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من ٦٦٠ شخصا قادمين من ٥٠ دولة حول العالم، من بينهم "٢٢٠ ممثلي ٣٤ شركة طيران، و٥٠ متحدثا من أفريقيا والعالم".



كما يشارك في المعرض- المقام علي هامش المؤتمر- 118 شركة معنية بمجال الطيران.