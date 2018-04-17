نقابة الصيادلة: جمعية عمومية طارئة خلال 15 يومًا

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة ستعقد جمعية عمومية طارئة خلال 15 يوما؛ حتى تتم محاسبة جميع المتورطين في الأحداث المخزية التي حدثت بين أعضاء المجلس ونقيبه.



وأكد- لـ"الدستور"- أن هناك طلبا بعقد الجمعية العمومية، وقَّع عليه 240 صيدليا؛ وهو ما امتثل له بشأن قرار عقد الجمعية العمومية.



وأضاف أن الجمعية هى المسئولة عن أخذ القرار بشأن أعضاء المجلس الذين يحاولون إثارة البلبلة والرأي العام، وعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتمكينه من عودته إلي العمل.