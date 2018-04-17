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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:34 م

القاهرة تستضيف اجتماعات ECOSOCC لمدة 5 أيام

صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد الشريف
dostor.org/2132885

استقبلت القاهرة وقائع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي "ECOSOCC" التابع للاتحاد الإفريقي، حيث بدأ المجلس في عقد سلسلة اجتماعات مقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام، والتي استهلت أعمالها باجتماع التخطيط المشترك للتجمعات القطاعية، برئاسة ريتشارد سواكيريانج رئيس المجلس، والذي رحب بكل الحضور من جميع الدول الإفريقية.

وقال ريتشارد سواكيريانج إن الإيكوسوك يضم أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من جميع الدول الإفريقية، ما يدل على أهمية تلك المنظمات، كما لفت خلال كلمته إلى أن اختيار مصر لتلك الاجتماعات جاء لدورها المحوري والاهتمام الذي توليه للشأن الإفريقي.

أضاف سواكيريانج، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي EMS، أن "الإيكوسوك" يضم المنظمات التي تشارك بفعالية في تنمية بلدانها، ولفت في نهاية كلمته إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يمثل فقط الحكومات الإفريقية، لكنه يمثل أيضًا الشعوب الإفريقية خاصة في العملية الشاملة لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

من جانبها وجّهت نجوى متولي رئيس الفصل الوطني المصري، رئيس لجنة الاعتماد بالإيكوسوك، الشكر للحضور ولريتشارد سواكيريانج رئيس المجلس، لاختيارهم القاهرة لعقد هذه الاجتماعات، كما تحدثت عن دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول الإفريقية.

فيما تحدث السفير عبدالحميد بوزاهر رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات التي تربط أبناء القارة الإفريقية ببعضهم البعض وتبادل الآراء والخبرات في المجالات المختلفة، كما أثنى على حسن تنظيم الاجتماع في القاهرة لوجستيًا وفنيًا.

وتحدث أحمد البشير مدير إدارة المواطنين والمغتربين الأفارقة (سيدو) - وهي الإدارة المعنية بمشاركة المجتمع المدني الإفريقي في برامج وفعاليات الاتحاد الإفريقي بوجه عام، كما أنها تقوم بوظيفة الأمانة العامة للإيكوسوك - عن الدور المنوط بإدارته وهو ربط المغتربين الأفارقة بوطنهم الأم مع تفعيل مشاركة المواطنين الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي.

كما تحدث المستشار محمد حلواني ممثلًا عن السفارة المصرية في أديس أبابا، والذي أثنى على الدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي بصفة عامة و(سيدو) بصفة خاصة وشكر المسئولين بالإيكوسوك على اختيارهم القاهرة للاجتماع، والتي ترحب بكل الأشقاء الأفارقة.

وصرح السفير جلال شلبة رئيس قسم المجتمع المدني، بأن الاجتماعات مستمرة حتى يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري، والمقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن تأسيس الفصل الوطني المصري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (إيكوسوك) الذي يسعى إلى المساهمة الفعالة في ترجمة أهداف الاتحاد الإفريقي ومبادئه وسياساته إلى برامج ملموسة لتعزيز وتوطيد الشراكة بين الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني.

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